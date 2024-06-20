У Міненерго та компанії YASNO спрогнозували, що буде зі світлом восени та взимку - прогнози дещо різняться.

Наразі складно прогнозувати можливість відключень електроенергії протягом осінньо-зимового періоду. Україна активно готується до цього періоду й робить усе можливе, а навіть більше, щоб зменшити можливість та тривалість таких відключень взимку.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Сказати, що їх не буде – зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень можливо нам і не вдасться, але ми робимо все можливе для того, щоби зробити їх максимально непомітними", - підкреслила Гринчук.

Раніше енергетичний аналітик зазначив, що Україні, мабуть, доведеться протягом щонайменше двох років функціонувати при дефіциті електроенергії. Повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, що зараз окупована, могло б значно вплинути на цю ситуацію.

Тим часом генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Тому українці потенційно можуть мати електроенергію лише по 6-7 годин на день.

Він закликав побутових споживачів і бізнес готуватися до значного дефіциту електроенергії і забезпечити себе альтернативними джерелами електрики. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути.

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