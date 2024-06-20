В Минэнерго и компании YASNO спрогнозировали, что будет со светом осенью и зимой – прогнозы несколько разнятся.

Сложно прогнозировать возможность отключений электроэнергии в течение осенне-зимнего периода. Украина активно готовится к этому периоду и делает все возможное и даже больше, чтобы уменьшить возможность и продолжительность таких отключений зимой.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Сказать, что их не будет - сейчас очень тяжело, потому что очень сильны были повреждения. Избежать отключений возможно нам и не удастся, но мы делаем все возможное для того, чтобы сделать их максимально незаметными", - подчеркнула Гринчук.

Ранее энергетический аналитик отметил, что Украине, по-видимому, придется в течение как минимум двух лет функционировать при дефиците электроэнергии. Возвращение под контроль Запорожской АЭС в оккупированной Энергодаре могло бы значительно повлиять на эту ситуацию.

Между тем, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%. Поэтому украинцы могут иметь электроэнергию только по 6-7 часов в день.

Он призвал бытовых потребителей и бизнес готовиться к значительному дефициту электроэнергии и обеспечить себя альтернативными источниками электричества. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть.

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