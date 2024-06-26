В «Yasno» сообщили украинцам об еще одном ограничении, которое действует из-за очень тяжелой ситуации с генерацией электроэнергии.

В "Yasno", обращаясь к украинцам, подчеркнули, что каждый сейчас может помочь энергетикам.

Для этого, говорят в компании, необходимо потреблять электроэнергию бережливо.

«После часов отключений не включайте сразу несколько мощных приборов», – призывают в «Yasno» потребителей, добавляя, что энергетики продолжают выполнять свою работу, чтобы в домах было светло.

Также в "Yasno" напомнили, что графики отключений электроэнергии формируют операторы системы распределения, исключительно по указаниям НЭК «Укрэнерго».

Отключения электроэнергии требуются, чтобы энергетикам восстановить то, что разрушает враг, и предотвратить масштабные аварии на электросетях.

"При отключении света экспорт электроэнергии запрещен", - заверили в "Yasno".

Добавим, что в "Yasno" прогнозируют, что в ближайшие шесть-восемь недель ситуация со светом будет сложной. Так, по словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, внутренней генерации электроэнергии не хватает настолько, что даже импорт, на максимуме, не решающий эту проблему.

Кроме проблем с генерацией, прибавляется рост потребления.

«Графики, как и белая, серая и черная зоны, так и будут оставаться. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет», – предупредил Коваленко.

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