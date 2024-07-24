В «ДТЭК» сообщили украинцам, можно ли надеяться на то, что осенью графики отключения света будут более мягкими и какой будет надвигающаяся зима.

В "ДТЭК" сделали важное предупреждение об отключении света осенью и зимой, пишет Politeka.net.

В частности, в ДТЭК считают, что для того, чтобы пройти эту зиму каждый житель Украины должен рассчитывать на себя.

«Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас», – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-нибудь из этого, у него точно зима пройдет легче.

Также в ДТЭК уточнили, какой может быть ситуация с отключением света осенью и зимой. По словам Сахарука, планируется возобновление к октябрю этого года 60-70% разрушенной российскими атаками тепловой генерации. Однако это удастся сделать при отсутствии новых обстрелов.

«…Частично какая-то генерация возвращается в работу, а некоторые блоки очень тяжело повреждены, поэтому их будут восстанавливать дольше», - заявили в «ДТЭК».

В "ДТЭК" сделали новое предупреждение об отключениях света.

Кроме оборудования также сильно повреждены конструкции зданий. На станциях нет крыш, стен, поэтому зимой при низких температурах оборудование, которое удастся восстановить, не будет работать.

«Доноры не финансируют работы и не финансируют материалы. А это сейчас почти 70% от стоимости восстановления", - сообщил Сахарук.

Украинцы уже отреагировали на слова исполнительного директора «ДТЭК» о ситуации со светом осенью и зимой.

«Ну а на кого еще рассчитывать в этой стране»,

«Мощно!»,

«С самого начала войны только на себя и приходится полагаться»,

«Котел на дровах, буржуйка, газ в баллонах, все ок»,

«Может и с оплатой за коммунальные рассчитывать только на себя?»,

«Так что, свет уже не экономить, пусть на себя рассчитывают?».

В "ДТЭК" сделали новое предупреждение об отключениях света.

Добавим, что в ДТЭК обнародовали графики отключения света на сегодня, 24 июля.

Так, график стабилизационных отключений будет применяться на протяжении всех суток. Однако есть и приятные новости: имеющейся в системе мощности должно хватить, чтобы не применять светло-серые зоны отключений.

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