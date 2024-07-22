На адресу «ДТЕК» лунають все нові й нові звинувачення і скарги від розлючених українців, які живуть за графіками відключення електроенергії.

Графіки вимкнення електроенергії продовжують застосовуватись в Україні, пише Politeka.net.

Влада обіцяє, що ситуація із електроенергією має покращитися від 20 липня, але поки що світла в українських домівках немає більше, ніж є.

Зокрема, українці продовжують скаржитись «ДТЕК» на будинки, в яких електроенергію не вимикають ніколи.

«А скажіть, будь ласка, чому не вимикаєте урядовий квартал? Мається на увазі не урядові органи, а житлові будинки та приватні офіси. Там же взагалі електропостачання не вимикається. Тобто прості люди сидять майже без світла, а в урядовому кварталі лакшері. Поясніть будь ласка, чому так?», - поскаржилась українка на сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В «ДТЕК» підтвердили, що дійсно, є адреси, за якими електроенергію не вимикають.

«До графіків потрапляють всі вулиці та лінії. Виключення мають лише лінії що живлять об'єкти критичної інфраструктури», - розповіли в «ДТЕК».

Крім того, енергетики повідомили, куди можна звернутися за додатковою інформацією.

«У разі необхідності отримати офіційну відповідь щодо причин не відключення певних об'єктів рекомендуємо подати офіційне звернення за адресою м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 20», - йдеться у повідомленні представника «ДТЕК».

Тим часом в «Укренерго» оприлюднили інформацію щодо відключення світла у понеділок, 22 липня.

Так, підкреслюється, що заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

А саме: З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень

З 18:00 до 23:00 - три черги

«В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень», - йдеться в заяві «Укренерго».

В "Укренерго" також відповіли на питання, чому не можна швидко відремонтувати пошкоджені атаками енергооб'єкти.

«Машинний зал (електростанції) така ж сама будівля, як і всі інші. Ми всі розуміємо, яких руйнувань може завдати ракета житловому будинку, ми розуміємо що з ним буде в такій ситуації. І ми не можемо очікувати, що за тиждень або місяць можна відновити те, що руйнували три-п’ять ракет», - повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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