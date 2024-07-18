В Україні може змінтись заробітна платня. Прогноз керівників українських підприємств на найближчий рік передбачає зростання заробітних плат, хоча їхні сподівання щодо цього дещо знизилися.

Про це детальніше йдеться у звіті "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку України за ІІ квартал 2024 року. Стало відомо, як зміниться оплата праці у найближчі 12 місяців.

Згідно з опитуванням, респонденти очікують повільніше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 54,8%, що є зниженням у порівнянні з 62,6% у першому кварталі 2024 року. Найвищі очікування спостерігаються в сільському господарстві.

Негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців зросли: баланс відповідей становить "мінус" 10,7% у порівнянні з "мінусом" 6,3% у першому кварталі 2024 року. Негативні очікування виявлені у респондентів усіх видів економічної діяльності.

Нагадаємо, що в Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни, зокрема, стосовно динаміки споживчих цін та заробітних плат у 2024 році. Раніше прогнозували середню зарплату на рівні 21 809 гривень, однак зростання реальної зарплатні на 8,5% через дещо вищу інфляцію.

Крім того, понад 80% українців оцінюють свій рівень доходу як недостатній для гідного життя, тоді як лише чверті вдалося трохи збільшити свої заробітки.

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