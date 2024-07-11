В Бюджетній декларації на 2025 – 2027 рік зазначено, що соцстандарти залишаться замороженими до 2028 року.

Розмір кінцевої пенсійної виплати кожного українця залежить від багатьох факторів. Зокрема і від мінімальної пенсії. Стало відомо, чи зміниться розмір пенсій та хто зможе вийти на заслужений відпочинок у 2025 році.

Уряд прийняв Бюджетну декларацію на період з 2025 по 2027 рік, в якій зазначено, що соціальні стандарти, встановлені на цей період, залишаються незмінними до 2028 року. Серед заморожених значень вказані мінімальна зарплата, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум.

Незважаючи на цю заморозку, розмір пенсій у наступному році буде змінюватися, зокрема завдяки спеціальним надбавкам.

Варто також нагадати, що українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Від віку залежить мінімальна кількість необхідного стажу.

Для виходу на пенсію у 2025 році необхідно мати:

32 роки стажу для тих, хто хоче піти на пенсію у 60 років;

мінімум 22 роки стажу для виходу на пенсію у 63 роки;

15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років.

Варто нагадати, що мінімальна кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки щорічно збільшуватиметься до 2028 року.

Нагадаємо, для отримання пенсії потрібно мати достатню кількість стажу, яка варіюється залежно від віку. Українці можуть докупити стаж. Можливість докуповування стажу відкрита для українців, які досягли 16-річного віку і планують отримувати пенсію в Україні, незалежно від їхнього місця проживання.

Джерело: 24 Канал.

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