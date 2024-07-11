В Бюджетной декларации на 2025 – 2027 год отмечено, что соцстандарты останутся замороженными до 2028 года.

Размер конечной пенсионной выплаты каждого украинского зависит от многих факторов. В том числе и от минимальной пенсии. Стало известно, изменится ли размер пенсий и кто сможет выйти на заслуженный отдых в 2025 году.

Правительство приняло Бюджетную декларацию на период с 2025 по 2027 год, в которой отмечено, что социальные стандарты, установленные на этот период, остаются неизменными до 2028 года. Среди замороженных значений указаны минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Несмотря на эту заморозку, размер пенсий в следующем году будет меняться, в частности, благодаря специальным надбавкам.

Следует также напомнить, что украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. От возраста зависит минимальное количество требуемого стажа.

Для выхода на пенсию в 2025 году необходимо иметь:

32 года стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 лет;

минимум 22 года стажа для выхода на пенсию в 63 года;

15 лет стажа для ухода на пенсию в 65 лет.

Следует напомнить, что минимальное количество необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет ежегодно увеличиваться до 2028 года.

Напомним, для получения пенсии нужно иметь достаточное количество стажа, которое варьируется в зависимости от возраста. Украинцы могут докупить стаж. Возможность докупа стажа открыта для украинцев, достигших 16-летнего возраста и планирующих получать пенсию в Украине, независимо от их места жительства.

Источник: 24 Канал.

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