Работодатели ожидают более медленного роста расходов на оплату труда одного наемного работника.

В Украине может измениться заработная плата. Прогноз руководителей украинских предприятий на ближайший год предусматривает рост заработных плат, хотя их надежды на этот счет несколько снизились.

Об этом подробнее говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины за ІІ квартал 2024 года. Стало известно, как изменится оплата труда в ближайшие 12 месяцев.

Согласно опросу, респонденты ожидают более медленного роста расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 54,8%, что является понижением по сравнению с 62,6% в первом квартале 2024 года. Высокие ожидания наблюдаются в сельском хозяйстве.

Негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев выросли: баланс ответов составляет "минус" 10,7% по сравнению с "минусом" 6,3% в первом квартале 2024 года. Нехорошие ожидания обнаружены у респондентов всех видов экономической деятельности.

Напомним, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны, в частности, по динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году. Ранее прогнозировали среднюю зарплату на уровне 21 809 гривен, однако рост реальной зарплаты на 8,5% из-за несколько более высокой инфляции.

Кроме того, более 80% украинцев оценивают свой уровень дохода как недостаточный для достойной жизни, тогда как только четверти удалось несколько увеличить свои заработки.

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