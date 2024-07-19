У Львівській області більше не діють погодні обмеження електропостачання. Відновлення графіка відключення можливо лише за окремим розпорядженням Укренерго.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго в Telegram у п'ятницю, 19 липня. У повідомленні використання, що погодні відключення електроенергії в області скасовано згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго".

«Відновлення графіка відключення відбувається за окремим розпорядженням», — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго передали, що через збої в операційній системі громадяни можуть отримувати помилкові повідомлення про запровадження обмеження через боти в Telegram чи Viber.

Раніше Politeka також писала про те, що синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчих 10 днів. Відомо, що протягом наступних десяти днів погода в Україні істотно не зміниться, і високі температури зберігатимуться. Екстремально високих температур не передбачається, хоча повітря трохи охолоне.

За словами синоптикині, після 18-19 липня на Україну впливатиме новий антициклон, що зумовить "все одно досить високі температури". "Більш характерні для кліматичних норм українського літа температури будуть спостерігатися. Значних змін у найближчі 10 днів поки не прогнозується", - підкреслила вона.

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