В одной из областей Украины отменили повременные отключения электроэнергии.

Во Львовской области больше бездействуют погодные ограничения электроснабжения. Восстановление графика отключения возможно только по отдельному распоряжению Укрэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram в пятницу, 19 июля. В сообщении использовано, что погодные отключения электроэнергии в области отменены согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго".

"Восстановление графика отключения происходит по отдельному распоряжению", - говорится в сообщении.

Также в облэнерго передали, что из-за сбоев в операционной системе граждане могут получать ошибочные сообщения о введении ограничения из-за ботов в Telegram или Viber.

Ранее Politeka также писала о том, что синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие 10 дней. Известно, что в ближайшие десять дней погода в Украине существенно не изменится, и высокие температуры будут сохраняться. Экстремально высоких температур не предполагается, хотя воздух немного остынет.

По словам синоптикини, после 18-19 июля на Украину будет влиять новый антициклон, что обусловит "все равно достаточно высокие температуры". "Более характерные для климатических норм украинского лета температуры будут наблюдаться. Значительные изменения в ближайшие 10 дней пока не прогнозируются", - подчеркнула она.

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