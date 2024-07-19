Українцям розповіли, чи відступить спека у найближчі десять днів.

Протягом наступних десяти днів погода в Україні істотно не зміниться, і високі температури зберігатимуться.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, передає ТСН. "Найближчим часом очікується послаблення спеки, але суттєвого зниження температури не буде", - зазначила вона.

Екстремально високих температур не передбачається, хоча повітря трохи охолоне.

За словами синоптикині, після 18-19 липня на Україну впливатиме новий антициклон, що зумовить "все одно досить високі температури".

"Більш характерні для кліматичних норм українського літа температури будуть спостерігатися. Значних змін у найближчі 10 днів поки не прогнозується", - підкреслила вона.

Раніше Politeka також писала про те, що магнітна буря все ближче. Українцям розповіли, в які дні в липні і що не можна робити. Так, під час магнітних бур варто відмовитись від непомірних фізичних навантажень, шкідливої і жирної їжі. Також краще забути про алкоголь, паління, напої із високим вмістом цукру і кофеїну.

Під час магнітніх бур варто уникати конфліктних ситуацій і стресу. Дехто навіть радить у дні магнітних бур не приймати важливих рішень. Вважається, що в такий нестабільний період може підвести інтуіція, тож справи, які матимуть серйозний вплив на життя, краще відкласти на більш стабільний час.