В следующие десять дней погода в Украине существенно не изменится, и высокие температуры будут сохраняться.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, передает ТСН . "В ближайшее время ожидается ослабление жары, но существенного понижения температуры не будет", - отметила она.

Экстремально высоких температур не предполагается, хотя воздух немного остынет.

По словам синоптикини, после 18-19 июля на Украину будет влиять новый антициклон, что обусловит "все равно достаточно высокие температуры".

"Более характерные для климатических норм украинского лета температуры будут наблюдаться. Значительные изменения в ближайшие 10 дней пока не прогнозируются", - подчеркнула она.

Ранее Politeka также писала о том, что магнитная буря все поближе. Украинцам рассказали, в какие дни в июле и что делать нельзя. Так, во время магнитных бурь следует отказаться от непомерных физических нагрузок, вредной и жирной пищи. Также лучше забыть об алкоголе, курении, напитках с высоким содержанием сахара и кофеина.

Во время магнитных бурь следует избегать конфликтных ситуаций и стресса. Некоторые даже советуют в дни магнитных бурь не принимать важных решений. Считается, что в такой нестабильный период может подвести интуиция, так что дела, которые будут иметь серьезное влияние на жизнь, лучше отложить на более стабильное время.