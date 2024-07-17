Комунальні підприємства повідомили про скорочення подачі води для деяких споживачів через значну заборгованість. Це повʼязано із значною заборгованістю.

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За інформацією комунальних підприємств, продовжуються заходи щодо обмеження послуг з водопостачання та водовідведення для боржників. Ці заходи діють у всіх населених пунктах України, охоплюючи як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки.

У підприємстві нагадують, що, щоб уникнути відключень води, необхідно регулярно сплачувати рахунки. Якщо борг уже виник, варто звернутися до постачальника послуг і подати заяву на реструктуризацію боргу.

У такому випадку споживачів не відключатимуть від водопостачання. Це також дозволить оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

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Споживачам слід пам'ятати, що при відключенні водопостачання через заборгованість їм потрібно буде погасити не лише борг, але й витрати на повторне підключення до водопровідної мережі.

Нагадаємо, що тарифи на воду залишаться без змін з 1 липня 2024 року, за винятком можливого зростання вартості в деяких населених пунктах.

Однак в деяких населених пунктах вартість води може зрости, якщо місцева влада ухвалить таке рішення. Наприклад, у місті Сміла Черкаської області ціни на воду вже двічі підвищувалися після початку повномасштабного вторгнення рф.

Джерело: 24 Канал.

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