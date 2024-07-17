Коммунальные предприятия сообщили о сокращении подачи воды для некоторых потребителей из-за значительной задолженности. Это связано со значительной задолженностью.

По информации коммунальных предприятий, продолжаются меры по ограничению услуг по водоснабжению и водоотводу для должников. Эти мероприятия действуют во всех населенных пунктах Украины, включая как частный сектор, так и многоквартирные дома.

В предприятии напоминают, что во избежание отключений воды необходимо регулярно платить счета. Если долг уже возник, следует обратиться к поставщику услуг и подать заявление на реструктуризацию долга.

В этом случае потребителей не будут отключать от водоснабжения. Это также позволит оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Потребителям следует помнить, что при отключении водоснабжения из-за задолженности им нужно будет погасить не только долг, но и расходы по повторному подключению к водопроводной сети.

Напомним, что тарифы на воду останутся по-прежнему с 1 июля 2024 года, за исключением возможного роста стоимости в некоторых населенных пунктах.

Однако в некоторых населенных пунктах стоимость воды может возрасти, если местные власти примут такое решение. К примеру, в городе Смела Черкасской области цены на воду уже дважды повышались после начала полномасштабного вторжения России.

Источник: 24 Канал.

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