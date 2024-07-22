В адрес «ДТЭК» раздаются все новые и новые обвинения и жалобы от разъяренных украинцев, живущих по графику отключения электроэнергии.

Графики отключения электроэнергии продолжают применяться в Украине, пишет Politeka.net.

Власти обещают, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться с 20 июля, но пока света в украинских домах нет больше, чем есть.

В частности, украинцы продолжают жаловаться в ДТЭК на дома, в которых электроэнергию не выключают никогда.

«А скажите, пожалуйста, почему не выключаете правительственный квартал? Подразумевается не правительственные органы, а жилые дома и частные офисы. Там вообще электроснабжение не выключается. То есть простые люди сидят почти без света, а в правительственном квартале – лакшеры. Объясните, пожалуйста, почему так?» , - пожаловалась украинка на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В «ДТЭК» подтвердили, что действительно есть адреса, по которым электроэнергию не выключают.

«В графики попадают все улицы и линии. Исключения имеют только линии питающие объекты критической инфраструктуры» , - рассказали в ДТЭК.

Кроме того, энергетики сообщили, куда можно обратиться за дополнительной информацией.

«В случае необходимости получить официальный ответ на причины не отключения определенных объектов рекомендуем подать официальное обращение по адресу г.Киев, ул.Новоконстантиновская, 20 », - говорится в сообщении представителя «ДТЭК».

Тем временем в «Укрэнерго» обнародовали информацию об отключении света в понедельник, 22 июля.

Так, подчеркивается, что меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

А именно: С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений

С 18:00 до 23:00 – три очереди

"В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений" , - говорится в заявлении "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" также ответили на вопрос, почему нельзя быстро отремонтировать поврежденные атаками энергообъекты.

«Машинный зал (электростанции) такое же здание, как и все остальные. Мы все понимаем, какие разрушения может нанести ракета жилому дому, мы понимаем что с ним будет в такой ситуации. И мы не можем ожидать, что через неделю или месяц можно восстановить то, что разрушали три-пять ракет», - сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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