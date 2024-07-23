В «ДТЕК» отримали нову команду від «Укренерго» стосовно відключень електроенергії, також пояснили звичайним споживачам важливий нюанс щодо графіків.

Компанія «ДТЕК» отримала нове розпорядження від «Укренерго» щодо відключень електроенергії.

Згідно з розпорядженням енергетиків «Укренерго», у вівторок, 23 липня, стабілізаційні відключення діятимуть протягом всього дня.

Також в «ДТЕК» пояснили важливий нюанс: у сірій та світло-сірій зоні можливі перемикання ліній протягом 30-40 хвилин. У білій зоні перемикання не відбуваються.

У свою чергу споживачі скаржаться, зокрема, на неровномірні відключення електроенергії і несправедливість.

«Не розумію чому 22.07 о 18-00 вимкнули 1 та 2 групи, о 21-00 першу включили, а друга станом на 23-15 все ще залишається відключеною? Де так звана справедливість?»,

«Чому 5 групу знов відключають набагато більше в сірих зонах? 6 групу виключили разом з нами о 15.00, їм світло вже повернули. Це не рівномірний розподіл аж ніяк».

В «ДТЕК Київські електромережі» пояснили українцям, що відбувається:

«Дефіцит електроенергії виріс, тому нам довелося відключати клієнтів і світло-сірій зоні».

Також в «ДТЕК Київські електромережі» додали, що кількість одночасно вимкнених груп і того чи буде задіяна світло-сіра зона, залежить від поточної ситуації в енергосистемі. А ще на це впливає частина доби (ранок, день, вечір та ніч).

«День від дня може відрізнятись, але у загальному підсумку всі групи мають однакову кількість погодинних відключень на тиждень», - запевнили в компанії.

ОНОВЛЕНО: У низці областей скасували одну чергу відключень до 14:00, повідомляє "Укренерго"

Йдеться про Львівщину, Закарпаття, Волинь, Івано-Франківщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Вінниччину, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

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