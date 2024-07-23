В «ДТЭК» получили новую команду от «Укрэнерго» относительно отключений электроэнергии, а также объяснили обычным потребителям важный нюанс графиков.

Компания «ДТЭК» получила новое распоряжение от «Укрэнерго» об отключениях электроэнергии.

Согласно распоряжению энергетиков "Укрэнерго", во вторник, 23 июля, стабилизационные отключения будут действовать в течение всего дня.

Также в ДТЭК объяснили важный нюанс: в серой и светло-серой зоне возможны переключения линий в течение 30-40 минут. В белой зоне переключения не происходят.

В свою очередь, потребители жалуются, в частности, на неравномерные отключения электроэнергии и несправедливость.

«Не понимаю, почему 22.07 в 18.00 выключили 1 и 2 группы, в 21.00 первую включили, а вторая по состоянию на 23.15 все еще остается отключенной? Где так называемая справедливость?»,

"Почему 5 группу вновь отключают гораздо больше в серых зонах? 6 группу исключили вместе с нами в 15.00, им свет уже вернули. Это не равномерное распределение отнюдь".

В «ДТЭК Киевские электросети» объяснили происходящее украинцам:

"Дефицит электроэнергии вырос, поэтому нам пришлось отключать клиентов и светло-серой зоне".

Также в «ДТЭК Киевские электросети» добавили, что количество одновременно выключенных групп и будет ли задействована светло-серая зона , зависит от текущей ситуации в энергосистеме. А еще на это влияет часть суток (утро, день, вечер и ночь).

«День ото дня может отличаться, но в общем итоге все группы имеют одинаковое количество почасовых отключений в неделю» , - заверили в компании.

ОБНОВЛЕНО: В ряде областей отменили одну очередь отключений до 14:00, сообщает "Укрэнерго"

Речь идет о Львовщине, Закарпатье, Волыни, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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