В августе украинцы продолжают оплачивать доставку газа, причем тарифы варьируются от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр в зависимости от региона проживания.

Украинцы платят не только за потребленный газ, но и за его транспортировку, оформленную как отдельный платеж, информируют в Нафтогазе.

Необходимость оплаты за доставку газа в августе

Большинство потребителей газа в Украине должно платить за его доставку. В августе тарифы колеблются от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр в зависимости от области проживания.

Стоит отметить, что в густонаселенных регионах тарифы на доставку газа ниже. Таким образом, конечная стоимость транспортировки газа зависит от места жительства потребителя.

Кто освобожден от оплаты доставки газа?

Граждане, не использующие газ, могут не платить за его доставку. Хотя платежки им поступают через подключение к газовой сети, они могут избежать этих платежей, разорвав договор с регулятором, что приведет к полному отключению от сети.

Ранее Politeka также писала о том, что в «ДТЭК» сообщили украинцам, можно ли надеяться на то, что осенью графики отключения света будут более мягкими и какой будет надвигающаяся зима. В частности, в ДТЭК считают, что для того, чтобы пройти эту зиму каждый житель Украины должен рассчитывать на себя.

«Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас», – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.