Графіки відключення електроенергії, які діють в Україні, змінилися – коли сьогодні не буде світла і яка зараз ситуація в енергосфері.

Графіки відключення світла на 26 липня змінилися, пише «Politeka.net» з посиланням на «Укренерго».

Так, раніше повідомлялося, що за вказівкою «Укренерго» графіки відключень 26 липня знову застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби.

При цьому 25 липня ситуація, як здавалося, покращилася - графіки відключення застосовувалися лише в години вечірнього максимуму споживання. В «Укренерго» повідомили, що причиною цього є зниження температури повітря і, як наслідок, зменшення споживання електрики.

«При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонт повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях», - повідомляли в «Укренерго».

Однак згодом ситуація знову змінилася, і в «Укренерго» переписали графіки відключення світла.

«Увага! Інформація про відключення 26 липня!», - звернулися енергетики до українців, оприлюднюючи нові графіки відключення світла.

Графіки відключення світла на сьогодні.

Отже, сьогодні заходи обмеження споживання будуть діяти так: 5.00 – 13.00; 18.00 – 20.00; 23.00 – 24.00 – одна черга відключень.

З 13.00 до 18.00 і з 20.00 до 23.00 – дві черги відключень.

Такі зміни не залишилися без уваги зі сторони споживачів.

«Так яка причина такого погіршення в порівнянні з сьогоднішнім днем, звичайно що люди подумають що ви або знущаєтесь або дійсно продаєте електроенергію за кордон?»,

«Отак, як ви його включаєте - так ми і будемо за нього платити»,

«От тільки доведіть це до відома Дтек Київські електромережі. У них там свій графік і свої правила. Їх одна черга змушує почуватися некомфортно, то вони вимикають дві і все на вас перекидають», - коментують українці графіки відключення світла на 26 липня.

Графіки відключення світла на сьогодні.

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