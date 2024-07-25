Графіки відключення електроенергії суттєво зміняться – у «ДТЕК» звернулися до українців із важливою інформацією.

Графік відключення світла знову переписли, пише Politeka.net.

В «ДТЕК» оголосили, коли діятимуть стабілізаційні відключення у четвер, 25 липня.

Згідно із повідомленням «ДТЕК», ситуація змінилася, але на кращу сторону.

«В нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів рф була можливість зменшити обсяг обмежень», - наголосили в «ДТЕК».

Графіки відключення світла зміняться.

Таким чином, у четвер 25 липня стабілізаційні відключення діятимуть не впродовж доби, а у деякий проміжок часу. А саме - з 16:00 до 22:00.

Також в «ДТЕК» просять українців ощадливо використовувати електроенергію, адже ситуація в енергосистемі залишається складною.

Крім того, в "ДТЕК" попереджають, що команди "Укренерго" змінюються протягом дня, залежно від ситуації в енергосистемі.

Тож кількість черг на відключення світла може зменшуватися і зростати.

"З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", - повідомляють в "Укренерго" стосовно графіків відключення світлаа 25 липня.

Додамо, що дефіцит електроенергії зменшився через те, що із ремонту вивели ще один енергоблок АЕС.

Графіки відключення світла зміняться.

На одній з атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Це, як повідомляють енергетики, суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

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