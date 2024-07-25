Графики отключения электроэнергии существенно изменятся – в «ДТЭК» обратились к украинцам с важной информацией.

График отключения света снова переписали, пишет Politeka.net.

В ДТЭК объявили, когда будут действовать стабилизационные отключения в четверг, 25 июля.

Согласно сообщению «ДТЭК», ситуация изменилась, но в лучшую сторону.

«В нашей энергосистеме ощутимо снизился дефицит. Спасибо всем украинским энергетикам, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов России была возможность уменьшить объем ограничений», - подчеркнули в «ДТЭК».

Графики отключения света изменятся.

Таким образом, в четверг, 25 июля, стабилизационные отключения будут действовать не в течение суток, а в некоторый промежуток времени. А именно – с 16:00 до 22:00.

Также в ДТЭК просят украинцев бережно использовать электроэнергию, ведь ситуация в энергосистеме остается сложной.

Кроме того, в ДТЭК предупреждают, что команды "Укрэнерго" меняются в течение дня, в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Количество очередей на отключение света может уменьшаться и расти.

"С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", - сообщают в "Укрэнерго" относсительно графиков отключения света 25 июля.

Добавим, что дефицит электроэнергии уменьшился из-за того , что из ремонта вывели еще один энергоблок АЭС.

Графики отключения света изменятся.

На одной из атомных электростанций после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков.

Это, как сообщают энергетики, существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

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