Сила магнітної бурі, яка днями досягла червоного рівня, знову змінилася – якою буде геомагнітна ситуація сьогодні, 26 липня, попередили фахівці.

Спалах на Сонці, який стався на днях, спричинив початок нової потужної магнітної бурі, яка отримала K-індекс 6 (червоний рівень).

Коли магнітна буря такого рівня, люди можуть відчувати дратівливість, підвищену тривожність, сонливість, втомленість, головні болі і мігрень.

Також у дні сильних магнітних бур є ризики стрибків артеріального тиску, проблем з серцево-судинною системою.

Також вчені помітили ще одну особливість - швидкість, з якою людина реагує на зміну погоди, залежить від її психологічних особливостей. Тобто, коли людина знаходиться у стані психологічної рівноваги реакція слабшає.

Магнітна буря сьогодні, 26 липня.

Для того, щоб полегшити свій стан під час магнітних бур лікарі радять пити достатньо води, при цьому відмовившись від кави і алкоголю. А також дотримуватись режиму сну, гуляти на свіжому повітрі, обмежити вживання важкої і шкідливої їжі, приймати контрасний душ, не стресувати і не конфліктувати.

Адже важливий крок в боротьбі із метеочутливістю, в тому числі реакціями організму на магнітні бурі – повернення душевної рівноваги.

Що ж до прогнозу магнітних бур на сьогодні, 26 липня, то, як попереджають фахівці порталу «Meteoagent», вона буде з К-Індексом 4 (жовтий рівень). Таким чином сила магнітної бурі трохи понизиться після того, як вона була червоного рівня.

Однак це відносно геомагнітне затишшя буде ненадовго – 27 липня рівень магнітної бурі знову підвщиться до червоного рівня.

Магнітна буря сьогодні, 26 липня.

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