Спалах на Сонці, який стався на днях, спричинив початок нової потужної магнітної бурі, яка отримала K-індекс 6 (червоний рівень).

Коли магнітна буря такого рівня, люди можуть відчувати дратівливість, підвищену тривожність, сонливість, втомленість, головні болі і мігрень.

Також у дні сильних магнітних бур є ризики стрибків артеріального тиску, проблем з серцево-судинною системою.

Також вчені помітили ще одну особливість - швидкість, з якою людина реагує на зміну погоди, залежить від її психологічних особливостей. Тобто, коли людина знаходиться у стані психологічної рівноваги реакція слабшає.

магнітна буря

Магнітна буря сьогодні, 26 липня.

Для того, щоб полегшити свій стан під час магнітних бур лікарі радять пити достатньо води, при цьому відмовившись від кави і алкоголю. А також дотримуватись режиму сну, гуляти на свіжому повітрі, обмежити вживання важкої і шкідливої їжі, приймати контрасний душ, не стресувати і не конфліктувати.

Адже важливий крок в боротьбі із метеочутливістю, в тому числі реакціями організму на магнітні бурі – повернення душевної рівноваги.

Що ж до прогнозу магнітних бур на сьогодні, 26 липня, то, як попереджають фахівці порталу «Meteoagent», вона буде з К-Індексом 4 (жовтий рівень). Таким чином сила магнітної бурі трохи понизиться після того, як вона була червоного рівня.

Однак це відносно геомагнітне затишшя буде ненадовго – 27 липня рівень магнітної бурі знову підвщиться до червоного рівня.

магнітна буря сьогодні

Магнітна буря сьогодні, 26 липня.

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