Цього тижня з 22 по 28 липня є надзвичайно небезпечна дата – що може статися і в який день необхідно бути особливо обережним для всіх знаків Зодіаку.

На кожному тижні є проміжки часу і дні, які вважаються особливо вдалими або небезпечними. Періоди, під час яких краще не приймати важливих рішень, втриматись від рішучих і ризикованих дій або ж навпаки – діяти, йти вперед, ризикувати.

І цей тиждень з 22 по 28 липня 2024 не є виключенням. Зірки віщують, що найбільш напруженим і травмонебезпечним днем серед цих семи днів є вівторок, 23 липня.

Про це попередження від зірок розповіла астрологиня і авторка каналу з астрологічними прогнозами «Scorpio».

За її словами, 23 липня Луна буде утворювати тау-квадрат з Ураном та Меркурієм. Через цю астрологічну подію можуть виникнути якісь зовнішні обставини, що провокуватимуть зміну планів.

«Загострення проблем з електроенергією, ризики ракетних обстрілів, можливі поломки електроприладів, техніки. Під вечір Луна переходить у знак Риб і знову утворює напружений аспект, який говорить про можливість конфліктів з чоловіками», - розповіла астролог.

Гороскоп на 22-28 липня, названо найнебезпечніший день тижня.

Експерт радить бути надвзичйно обережними цього дня.

А от вже завтра, у середу, 24 червня, Марс у тригоні до Ліліт. Ця подія здатна підвищити відвагу, самовпевненість, здатність швидко приймати рішення.

У першій половині дня 24 червня захочеться розслабитися та відпочити. Представники різних знаків Зодіаку можуть відчути надмірний оптимізм, потурання своїм бажанням.

Вечір середи сприятиме усамітненню. Крім того, можуть загостритись хронічні захворювання, нагадають про себе якісь обов'язки.

Крім того, зазначила астрологиня, вечір 24 червня буде сприятливим періодом для аскез.

Гороскоп на 22-28 липня, названо найнебезпечніший день тижня.

Зазначимо, що з 02.07-07.12.2024 также панує ретроградний Нептун. За словами астрологів, ретроградність - це час передивитися свої творчі плани, зайнятися самопізнанням. Це час, коли варто звертати особливу увагу інтуїції – вона в цей період загострена.

«У ретроградному русі Нептун знімає «рожеві окуляри», дозволяє побачити

істину, розкривається багато таємниць. Це може супроводжуватися розчаруванням, пригніченістю, бажанням усамітнитися, відокремитися від світу», - розповідає астролог і авторка астрологічного блогу «Astromoonclub».

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