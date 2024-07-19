Карти Таро попередили людей, під цим знаком Зодіаку, що їхні найближчі плани зваляться – поїздки та домовленості зриватимуться, можливі раптові хвороби.

Карти Таро попереджають, що руйнування планів і раптові неприємності загрожують Козерогам.

«Карта Вежа! Карта неочікуваного руйнування якихось ваших планів, якихось ваших очікувань. Може, наприклад, перенестися якій рейси, хтось домовився із кимось зустрітись і це перенесеться. Можете отримати штраф, можливо поламається машина. Якась не зовсім приємна історія, тобто це те, що вас може розчарувати», - попередила тарологиня, волонтер і авторка каналу «Taro.elena.ua».

Також Олена задала колоді карт Таро уточнююче питання, чому Вежа в Козерогів - і випала ще одна карта.

«Смерть!... Можливо, ви можете з кимось посваритися, у вас можуть відкритися очі на когось. Карта Смерть каже, що настав час розпрощатися із якимось старими прихильностями. Можливо, ви звідкись виїжджаєте, можливо ви переїзжаєте», - розшифрувала тарологиня попередження від карт Таро для Козерогів на цей тиждень.

Прогноз Таро для Козерогів.

Серед неприємностей, з якими можуть зіткнутися Козероги на цьому тижні – пошкодження автівки, розрив із кимось, втрата грошей через штраф.

«Може бути якась неочікувана новина, яка вас може розчарувати і засмутити. Щось може піти не так», - розповіла тарологиня про сценарії розвитку подій для Козерогів.

Наприклад, може відбутись втрата, наприклад, ключів, що обернеться неприємними наслідками. Або ж може розбитися техніка, скасуватись подорож. Крім того, Козерогам може загрожувати раптові хвороби.

«Ви, наприклад, вже запланували кудись їхати на вихідні, але щось може піти не так. Або домоленості можуть розірватись, угоди», - розповіла Олена.

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