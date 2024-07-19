Карты Таро предупредили людей, под этим знаком Зодиака, что их ближайшие планы рухнут – поездки и договоренности будут срываться, возможны внезапные болезни.

Карты Таро предупреждают, что разрушение планов и внезапные неприятности грозят Козерогам.

«Карта Башня! Карта неожиданного разрушения каких-либо ваших планов, каких-то ваших ожиданий. Может, например, перенестись какие рейсы, кто-то договорился с кем-то встретиться и это перенесется. Можете получить штраф, возможно сломается машина. Какая-то не совсем приятная история, то есть это то, что вас может разочаровать», - предупредила таролог, волонтер и автор канала «Taro.elena.ua».

Также Елена задала колоде карт Таро уточняющий вопрос, почему Башня у Козерогов - и выпала еще одна карта.

«Смерть!... Возможно, вы можете с кем-нибудь поссориться, у вас могут открыться глаза на кого-то. Карта Смерть говорит, что пора расстаться с какими-то старыми привязанностями. Возможно, вы откуда-то уезжаете, возможно, вы переезжаете», - расшифровала таролог предупреждения от карт Таро для Козерогов на эту неделю.

Прогноз Таро для Козерогов.

Среди неприятностей, с которыми могут столкнуться Козероги на этой неделе – повреждение автомобиля, разрыв с кем-то, потеря денег из-за штрафа.

«Может быть какая-нибудь неожиданная новость, которая вас может разочаровать и огорчить. Что-то может пойти не так», – рассказала тарологиня о сценариях развития событий для Козерогов.

Например, может произойти потеря, например, ключей, что обернется неприятными последствиями. Или может разбиться техника, отмениться путешествие. Кроме того, Козерогам может угрожать внезапная болезнь.

«Вы, например, уже запланировали куда-то ехать на выходные, но что-то может пойти не так. Или договоренности могут разорваться, сделки», - рассказала Елена.

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