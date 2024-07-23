На этой неделе с 22 по 28 июля есть чрезвычайно опасная дата – что может произойти и в какой день необходимо быть особенно осторожными всем знакам Зодиака.

На каждой неделе есть промежутки времени и дни, которые считаются особенно удачными или опасными. Периоды, во время которых лучше не принимать важные решения, воздержаться от решительных и рискованных действий или наоборот – действовать, идти вперед, рисковать.

И эта неделя с 22 по 28 июля 2024 года не является исключением. Звезды предвещают, что наиболее напряженным и травмоопасным днем ​​среди семи дней является вторник, 23 июля.

Об этом предупреждении от звезд рассказала астролог и автор канала с астрологическими прогнозами «Scorpio».

По ее словам, 23 июля Луна будет образовывать тау-квадрат с Ураном и Меркурием. Из-за этого астрологического события могут возникнуть какие-то внешние обстоятельства, которые будут провоцировать изменение планов.

«Обострение проблем с электроэнергией, риски ракетных обстрелов, возможные поломки электроприборов, техники. К вечеру Луна переходит в знак Рыб и снова образует напряженный аспект, который говорит о возможности конфликтов с мужчинами», - рассказала астролог.

Гороскоп на 22-28 июля, назван самый опасный день недели.

Эксперт советует быть очень осторожными в этот день.

А вот уже завтра, в среду, 24 июня, Марс в тригоне к Лилит. Это событие способно повысить отвагу, самоуверенность, способность быстро принимать решения.

В первой половине дня 24 июня захочется расслабиться и отдохнуть. Представители разных знаков Зодиака могут почувствовать чрезмерный оптимизм, попустительство своим желаниям.

Вечер среды будет способствовать уединению. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания, напомнят о себе какие-либо обязанности.

Кроме того, отметила астролог, вечер 24 июня станет благоприятным периодом для аскез.

Гороскоп на 22-28 июля, назван самый опасный день недели.

Отметим, что с 02.07-07.12.2024 также властвует ретроградный Нептун. По словам астрологов, ретроградность – это время пересмотреть свои творческие планы, заняться самопознанием. Это время, когда следует обращать особое внимание на интуицию – она в этот период обострена.

«В ретроградном движении Нептун снимает «розовые очки», позволяет увидеть

истину, раскрывается множество тайн. Это может сопровождаться разочарованием, подавленностью, желанием уединиться, отделиться от мира», – рассказывает астролог и автор астрологического блога «Astromoonclub».

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