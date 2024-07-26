Вспышка на Солнце, произошедшая на днях, повлекла за собой начало новой мощной магнитной бури, которая получила K-индекс 6 (красный уровень).
Когда магнитная буря такого уровня, люди могут испытывать раздражительность, повышенную тревожность, сонливость, усталость, головные боли и мигрень.
Также в дни сильных магнитных бурь есть риски скачков артериального давления, проблем с сердечно-сосудистой системой.
Также ученые заметили еще одну особенность – скорость, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от его психологических особенностей. То есть, когда человек находится в состоянии психологического равновесия, реакция ослабевает.
Магнитная буря сегодня, 26 июля.
Для того, чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь врачи советуют пить достаточно воды, при этом отказавшись от кофе и алкоголя. А также соблюдать режим сна, гулять на свежем воздухе, ограничить употребление тяжелой и вредной пищи, принимать контрасный душ, не стрессовать и не конфликтовать.
Ведь немаловажный шаг в борьбе с метеочувствительностью, в том числе реакциями организма на магнитные бури – возвращение душевного равновесия.
Что касается прогноза магнитных бурь на сегодня, 26 июля, то, как предупреждают специалисты портала Meteoagent, она будет с К-Индексом 4 (желтый уровень). Таким образом, сила магнитной бури немного снизится после того, как она была красного уровня.
Однако это относительное геомагнитное затишье будет ненадолго – 27 июля уровень магнитной бури снова поднимется до красного уровня.
Магнитная буря сегодня, 26 июля.
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