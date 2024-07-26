Вспышка на Солнце, произошедшая на днях, повлекла за собой начало новой мощной магнитной бури, которая получила K-индекс 6 (красный уровень).

Когда магнитная буря такого уровня, люди могут испытывать раздражительность, повышенную тревожность, сонливость, усталость, головные боли и мигрень.

Также в дни сильных магнитных бурь есть риски скачков артериального давления, проблем с сердечно-сосудистой системой.

Также ученые заметили еще одну особенность – скорость, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от его психологических особенностей. То есть, когда человек находится в состоянии психологического равновесия, реакция ослабевает.

магнитная буря

Магнитная буря сегодня, 26 июля.

Для того, чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь врачи советуют пить достаточно воды, при этом отказавшись от кофе и алкоголя. А также соблюдать режим сна, гулять на свежем воздухе, ограничить употребление тяжелой и вредной пищи, принимать контрасный душ, не стрессовать и не конфликтовать.

Ведь немаловажный шаг в борьбе с метеочувствительностью, в том числе реакциями организма на магнитные бури – возвращение душевного равновесия.

Что касается прогноза магнитных бурь на сегодня, 26 июля, то, как предупреждают специалисты портала Meteoagent, она будет с К-Индексом 4 (желтый уровень). Таким образом, сила магнитной бури немного снизится после того, как она была красного уровня.

Однако это относительное геомагнитное затишье будет ненадолго – 27 июля уровень магнитной бури снова поднимется до красного уровня.

магнитная буря сегодня

Магнитная буря сегодня, 26 июля.

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