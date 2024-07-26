Графики отключения электроэнергии, действующие в Украине, изменились – когда сегодня не будет света и какая сейчас ситуация в энергосфере.

Графики отключения света на 26 июля изменились, пишет "Politeka.net" со ссылкой на "Укрэнерго".

Так, ранее сообщалось, что по указанию «Укрэнерго» графики отключений 26 июля будут вновь применяться с 05:00 и до конца суток.

При этом 25 июля ситуация, как казалось, улучшилась – графики отключения применялись лишь в часы вечернего максимума потребления. В «Укрэнерго» сообщили, что причиной этого является понижение температуры воздуха и, как следствие, уменьшение потребления электричества.

«При этом уменьшился и дефицит мощности – с ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях», - сообщали в «Укрэнерго».

Однако впоследствии ситуация снова изменилась, и в «Укрэнерго» переписали графики отключения света .

«Внимание! Информация об отключении 26 июля!», - обратились энергетики к украинцам, обнародуя новые графики отключения света.

Графики отключения света на сегодняшний день.

Итак, сегодня меры ограничения потребления будут действовать следующим образом : 5.00 – 13.00; 18.00 – 20.00; 23.00 – 24.00 – одна очередь отключений.

С 13.00 до 18.00 и с 20.00 до 23.00 – две очереди отключений.

Такие изменения не остались без внимания со стороны потребителей.

«Так какова причина такого ухудшения по сравнению с сегодняшним днем, конечно что люди подумают что вы либо издеваетесь или действительно продаете электроэнергию за границу?»,

«Так, как вы его включаете – так мы и будем за него платить»,

«Вот только доведите это до сведения Дтэк Киевские электросети. У них там свой график и правила. Их одна очередь заставляет чувствовать себя некомфортно, они выключают две и все на вас перебрасывают» , - комментируют украинцы графики отключения света на 26 июля.

Графики отключения света на сегодняшний день.

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