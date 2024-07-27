Магнитная буря, которая на днях накрыла Землю, стала еще сильнее – какой прогноз на сегодня, 27 июля, и какой будет геомагнитная активность и ближайшие дни.

Магнитная буря, накрывшая Землю, а затем ослабевшая, снова стала сильнее.

Согласно прогнозу на 27 июля, магнитная буря в субботу будет сильнее, чем в предыдущий день.

Если магнитная буря 26 июля была 4-балльной (желтый уровень), то сегодня она снова достигла К-индекса 5.

Это означает, что магнитная буря приобрела красный уровень.

Магнитная буря 27 июля, прогноз

Именно красного уровня магнитные бури могут оказать влияние на самочувствие людей, и не только. По словам специалистов, в зависимости от мощности бури и ее К-индекса могут возникать сбои в работе спутников, GPRS, связи.

В дни сильных магнитных бурь люди чаще всего жалуются на бессонницу или наоборот сонливость, головокружение, слабость, также на скачки артериального давления и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Мигненные бури не являются причиной каких-либо заболеваний, но, как уверены некоторые специалисты, могут стать причиной обострения болезней, которые уже есть у человека.

Магнитная буря 27 июля, прогноз

Для того, чтобы уберечь свой организм от негавтиного воздействия магнитных бурь врачи советуют не употреблять много кофе и отдавать предпочтение чистой воде или травяным чаям. В дни сильных магнитных бурь также не следует испытывать организм серьезными физическими нагрузками и стрессами.

Люди, имеющие хронические болезни, должны проверить аптечки на содержание всех необходимых лекарств, а также быть готовыми при необходимости обратиться за помощью к врачам.

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