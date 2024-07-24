Експерти попередили, якою сили буде магнітна буря у середу, 24 липня, і чи є привід для хвилювання у людей, які гостро відчувають на собі вплив сонця.

Магнітні бурі та їх тривалість, як відомо, можуть впливати на самопочуття багатьох людей. Особливо на тих, що реагують на зміни погоди. Такі люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, слабкість, різкі перепади настрою, слабкість.

Магнітні бурі можуть впливати на стан нервової системи і як наслідок метеозалежні люди відчувають тривожність, підвищення гресивності, посилення страху та панічних проявів тощо. У дні сильних магнітних бур фахівці радять зменшити фізичні та розумові навантаження, не приймати емоційних рішень, уникати стресових ситуацій.

Магнітна буря 24 липня.

Також додамо, що серед чинників чутливості до магнітних бур впливають загальний стан здоров’я, вік, спадковість і навіть стать. Так, вважається, що жінки більше вразливі до магнітних бур.

Крім того, у дні потужних магнітних бур особливо уважними до свого стану мають бути люди, що мають хронічні хвороби. Серед них бронхіальна астма, артрит, ревматизм, серцеві захворювання, тиск.

Магнітна буря 24 липня.

Позбутися метеозалежності назавжди, на жаль, неможливо, але полегшити свій стан у дні магнітних бур можна. Серед рекомендацій фахівців – здоровий спосіб життя, відмова від шкідливої і важкої їжі, дотримання дієти і режиму сну, прогулянки на свідому повітрі перед сном.

Що ж до прогнозу на 24 липня, то, магнітна буря у цей день посилиться, попереджають спеціалісти "Meteofor".

Зранку вона досягне 5 балів, а потім досягне шести. Потім магнітна буря почне слабнути, спочатку до 5 балів, потім до 4 і ввечері її сила ослабне до позначки три, що означатиме.

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