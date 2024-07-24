Эксперты предупредили, какой силы будет магнитная буря в среду, 24 июля, и есть ли повод для волнения у людей, остро ощущающих влияние солнца.

Магнитные бури и их длительность, как понятно, могут оказывать влияние на самочувствие многих людей. Особенно на тех, кто реагирует на изменения погоды. Такие люди могут ощущать боли в сердце, головные боли, слабость, резкие перепады настроения, слабость.

Магнитные бури могут влиять на состояние нервной системы и, как следствие, метеозависимые люди испытывают тревожность, повышение гресивности, усиление страха и панических проявлений. В дни сильных магнитных бурь специалисты советуют уменьшить физические и умственные нагрузки, не принимать эмоциональных решений, избегать стрессовых ситуаций.

Магнитная буря 24 июля.

Также добавим, что среди факторов чувствительности к магнитным бурям - общее состояние здоровья, возраст, наследственность и даже пол. Так, считается, что женщины более уязвимы к магнитным бурям.

Кроме того, в дни мощных магнитных бурь особенно внимательными к своему состоянию должны быть люди с хроническими болезнями. Среди них – бронхиальная астма, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление.

Магнитная буря 24 июля.

Избавиться от метеозависимости навсегда, к сожалению, невозможно, но облегчить свое состояние в дни магнитных бурь можно. Среди рекомендаций специалистов – здоровый образ жизни, отказ от вредной и тяжелой пищи, соблюдение диеты и режима сна, прогулки на сознательном воздухе перед сном.

Что касается прогноза на 24 июля, то магнитная буря в этот день усилится, предупреждают специалисты "Meteofor".

Утром она достигнет 5 баллов, а затем достигнет шести. Затем магнитная буря начнет ослабевать, сначала до 5 баллов, затем до 4 и вечером ее сила ослабнет до отметки три.

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