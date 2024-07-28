В Україні очікуються серйозні труднощі з електропостачанням у зимовий період 2024-2025 років, незважаючи на деяке поліпшення ситуації восени. Про це пише Фокус.

Протягом серпня-жовтня кількість відключень електроенергії помітно зменшиться. Однак взимку ситуація знову ускладниться, і можуть повторитися відключення тривалістю до 7 годин, як це було в липні через спекотну погоду.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначає, що до осені покращення ситуації буде можливим завдяки закінченню спеки і завершенню ремонтів на атомних, теплових і гідроелектростанціях. Проте взимку тривалість обмежень може знову досягти рівня липня через низькі температури, якщо не станеться нових значних руйнувань енергетичних об'єктів.

ДТЕК графік відключення світла

Енергетичний експерт Юрій Корольчук впевнений, що взимку українські споживачі зіткнуться з нестачею електроенергії. Він наводить конкретні цифри: під час літніх піків спеки та ремонту дефіцит в енергосистемі сягав не офіційних 1,5–2,5 ГВт, а удвічі більше. При цьому українська енергосистема могла виробити лише 8–9 ГВт при необхідних 13 ГВт.

Навіть за дефіциту в 2,5 ГВт обмеження в критичних регіонах не перевищать приблизно 6 годин на добу. Тим не менш, експерт підкреслює, що Укренерго не зможе вплинути на ситуацію взимку. Проблеми залишаться, навіть якщо будуть працювати 8–9 блоків АЕС і відремонтують 2000 МВт теплової генерації та 1000 МВт гідрогенерації, особливо в умовах морозів.

світло, лампочка

За словами Корольчука, взимку енергосистема забезпечить лише 11 ГВт потужностей, тоді як в умовах сезонного пікового споживання необхідно 15–16 ГВт, що створить дефіцит 4–5 ГВт. У зв'язку з цим взимку ймовірно буде більше відключень. За його словами, базовий сценарій зими – відключення приблизно такого ж масштабу, як і в липні.

Експерт з питань енергетики Андріан Прокіп вважає, що масштаби відключень, подібні до липневих, можуть повторитися, якщо не станеться нових обстрілів, які знищать додаткові потужності. Якщо ж ситуація зміниться на краще, завдяки зусиллям енергетичних компаній та промислових споживачів, зможе бути трохи легше.

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