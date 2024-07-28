Експерти прогнозують, що зимові відключення електроенергії в Україні 2024-2025 років можуть бути аналогічними липневим, з серйозними труднощами через недостатність потужностей.

В Україні очікуються серйозні труднощі з електропостачанням у зимовий період 2024-2025 років, незважаючи на деяке поліпшення ситуації восени. Про це пише Фокус.

Протягом серпня-жовтня кількість відключень електроенергії помітно зменшиться. Однак взимку ситуація знову ускладниться, і можуть повторитися відключення тривалістю до 7 годин, як це було в липні через спекотну погоду.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначає, що до осені покращення ситуації буде можливим завдяки закінченню спеки і завершенню ремонтів на атомних, теплових і гідроелектростанціях. Проте взимку тривалість обмежень може знову досягти рівня липня через низькі температури, якщо не станеться нових значних руйнувань енергетичних об'єктів.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук впевнений, що взимку українські споживачі зіткнуться з нестачею електроенергії. Він наводить конкретні цифри: під час літніх піків спеки та ремонту дефіцит в енергосистемі сягав не офіційних 1,5–2,5 ГВт, а удвічі більше. При цьому українська енергосистема могла виробити лише 8–9 ГВт при необхідних 13 ГВт.

Навіть за дефіциту в 2,5 ГВт обмеження в критичних регіонах не перевищать приблизно 6 годин на добу. Тим не менш, експерт підкреслює, що Укренерго не зможе вплинути на ситуацію взимку. Проблеми залишаться, навіть якщо будуть працювати 8–9 блоків АЕС і відремонтують 2000 МВт теплової генерації та 1000 МВт гідрогенерації, особливо в умовах морозів.

За словами Корольчука, взимку енергосистема забезпечить лише 11 ГВт потужностей, тоді як в умовах сезонного пікового споживання необхідно 15–16 ГВт, що створить дефіцит 4–5 ГВт. У зв'язку з цим взимку ймовірно буде більше відключень. За його словами, базовий сценарій зими – відключення приблизно такого ж масштабу, як і в липні.

Експерт з питань енергетики Андріан Прокіп вважає, що масштаби відключень, подібні до липневих, можуть повторитися, якщо не станеться нових обстрілів, які знищать додаткові потужності. Якщо ж ситуація зміниться на краще, завдяки зусиллям енергетичних компаній та промислових споживачів, зможе бути трохи легше.

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