Эксперты прогнозируют, что зимние отключения электроэнергии в Украине 2024-2025 годов могут быть аналогичными июльским, с серьезными трудностями из-за недостаточности мощностей.

В Украине ожидается серьезная трудность с электроснабжением в зимний период 2024-2025 годов, несмотря на некоторое улучшение ситуации осенью. Об этом пишет Фокус .

В августе-октябре количество отключений электроэнергии заметно уменьшится. Однако зимой ситуация снова усложнится, и могут повториться отключения продолжительностью до 7 часов, как это было в июле из-за жаркой погоды.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отмечает, что к осени улучшение ситуации будет возможно благодаря окончанию жары и завершению ремонтов на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Однако зимой продолжительность ограничений может снова достичь уровня июля из-за низких температур, если не произойдет новых значительных разрушений энергетических объектов.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук уверен, что зимой украинские потребители столкнутся с нехваткой электроэнергии. Он приводит конкретные цифры: во время летних пиков жары и ремонта дефицит в энергосистеме достигал не официальных 1,5–2,5 ГВт, а вдвое больше. При этом украинская энергосистема могла произвести только 8–9 ГВт при необходимых 13 ГВт.

Даже при дефиците в 2,5 ГВт ограничения в критических регионах не превысят примерно 6 часов в сутки. Тем не менее эксперт подчеркивает, что Укрэнерго не сможет повлиять на ситуацию зимой. Проблемы останутся даже если будут работать 8–9 блоков АЭС и отремонтируют 2000 МВт тепловой генерации и 1000 МВт гидрогенерации, особенно в условиях морозов.

По словам Корольчука, зимой энергосистема обеспечит всего 11 ГВт мощностей, тогда как в условиях сезонного пикового потребления необходимо 15–16 ГВт, что создаст дефицит 4–5 ГВт. В этой связи зимой вероятно будет больше отключений. По его словам, базовый сценарий зимы – отключение примерно такого же масштаба, как и в июле.

Эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп считает, что масштабы отключений, подобные июльским, могут повториться, если не произойдет новых обстрелов, которые уничтожат дополнительные мощности. Если ситуация изменится к лучшему, благодаря усилиям энергетических компаний и промышленных потребителей, сможет быть немного легче.

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