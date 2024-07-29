Магнітна буря 29 липня – це явище, яке викликане регулярними спалахами і вибухами на сонці.
Сьогодні магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. А це означатиме, що магнітна буря буде не зеленого і навіть не жовтого рівня.
Як відомо, для позначення сили магнітної бурі використовується планетарний К-індекс. Він коливається від 0 до 9, де значення 0 означає дуже низьку геомагнітну активність, а значення 9 означає екстремальну геомагнітну бурю.
Магнітна буря сьогодні, 29 липня, прогнозується з К-індексом 5. Тобто, з червоним рівнем.
І наступними днями сила магнітної бурі лише збільшуватиметься. Так у вівторок, 30 липня, її рівень прогнозується з К-індексом 7, а 31 липня буря трохи втратить силу і досягне позначки шість.
Таким чином всі три дні вируватиме магнітна буря червоного рівня.
Багато хто з людей відчувають у дні магнітних бур погіршення самопочуття, зниження концентрації та працездатності, сонливість, нездужання слабкість.
Для того, щоб мінімізувати ризики й підтримати свій організм у дні підвищеної геомагнітної активності спеціалісти радять:
- уникати довгого перебування на сонці
- забезпечувати собі 7-8 годин повноцінного відпочинку
- не вживати кофеїн і алкоголь
- відмовитись від шкідливої і важкої їжі.
- також варто уникати переїдання солоної та гострої їжі.
- у дні сильних магнітних бур необхідно включити у свій раціон більше овочів, фруктів, білків і продуктів, багатих на магній та калій.
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