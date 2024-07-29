Магнитная буря сегодня, 29 июля, начнет набирать силу – что нужно знать и как уберечь себя от вредного воздействия.

Магнитная буря 29 июля – это явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на солнце.

Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. А это значит, что магнитная буря будет не зеленого и даже не желтого уровня.

Как известно, для обозначения силы магнитной бури используется планетарный К-индекс. Она колеблется от 0 до 9, где значение 0 означает очень низкую геомагнитную активность, а значение 9 означает экстремальную геомагнитную бурю.

Магнитная буря сегодня , 29 июля, прогнозируется с К-индексом 5. То есть, с красным уровнем.

И в последующие дни сила магнитной бури будет только увеличиваться. Так во вторник, 30 июля, ее уровень прогнозируется с К-индексом 7, а 31 июля буря немного потеряет силу и достигнет отметки в шесть.

Таким образом, все три дня будет бушевать магнитная буря красного уровня.

Многие люди испытывают в дни магнитных бурь ухудшение самочувствия, снижение концентрации и работоспособности, сонливость, недомогание слабость.

Для того чтобы минимизировать риски и поддержать свой организм в дни повышенной геомагнитной активности, специалисты советуют:

избегать долгого пребывания на солнце

обеспечивать себе 7-8 часов полноценного отдыха

не употреблять кофеин и алкоголь

отказаться от вредной и тяжелой пищи.

также следует избегать переедания соленой и острой пищи.

в дни сильных магнитных бурь необходимо включить в свой рацион больше овощей, фруктов, белков и продуктов, богатых магнием и калием.

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