23 липня, у вівторок, західні області України та частина сходу будуть під впливом дощів і гроз. Можливі опади також на північному сході країни. Як зазначила синоптик Наталія Діденко, решта території України буде здебільшого сухою та сонячною.

Температура повітря протягом дня варіюватиметься від +26 до +30 градусів, на заході — від +24 до +26 градусів, а на півдні — від +31 до +34 градусів. У Києві температура підніметься до +28 градусів, і опадів не передбачається. "Протягом четверга і п’ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури до +23+25 градусів, а в суботу-неділю спека знову стане помірною," — прогнозує Наталія Діденко.

Раніше Politeka також писала про те, що магнітна буря все ближче. Українцям розповіли, в які дні в липні і що не можна робити. Так, під час магнітних бур варто відмовитись від непомірних фізичних навантажень, шкідливої і жирної їжі. Також краще забути про алкоголь, паління, напої із високим вмістом цукру і кофеїну.

Під час магнітніх бур варто уникати конфліктних ситуацій і стресу. Дехто навіть радить у дні магнітних бур не приймати важливих рішень. Вважається, що в такий нестабільний період може підвести інтуіція, тож справи, які матимуть серйозний вплив на життя, краще відкласти на більш стабільний час.

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