Украинцам рассказали о том, какая будет погода в стране во вторник, 23 июля.

23 июля во вторник западные области Украины и часть востока будут под влиянием дождей и гроз. Возможны осадки на северо-востоке страны. Как отметила синоптик Наталья Диденко, остальная территория Украины будет в основном сухой и солнечной.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +26 до +30 градусов, на западе – от +24 до +26 градусов, а на юге – от +31 до +34 градусов. В Киеве температура поднимется до +28 градусов, и осадков не ожидается. "В течение четверга и пятницы в столице ожидается кратковременное снижение температуры до +23+25 градусов, а в субботу-воскресенье жара снова станет умеренной", - прогнозирует Наталья Диденко.

Ранее Politeka также писала о том, что магнитная буря все поближе. Украинцам рассказали, в какие дни в июле и что делать нельзя. Так, во время магнитных бурь следует отказаться от непомерных физических нагрузок, вредной и жирной пищи. Также лучше забыть об алкоголе, курении, напитках с высоким содержанием сахара и кофеина.

Во время магнитных бурь следует избегать конфликтных ситуаций и стресса. Некоторые даже советуют в дни магнитных бурь не принимать важных решений. Считается, что в такой нестабильный период может подвести интуиция, так что дела, которые будут иметь серьезное влияние на жизнь, лучше отложить на более стабильное время.

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