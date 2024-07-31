Магнитная буря сегодня, 31 июля, увеличила свою силу и перенести ее метеозвисимым людям станет еще сложнее.

Магнитная буря сегодня, в среду, 31 июля, остается очень мощной. А это означает, что даже у людей, не знающих о факте солнечной вспышки, может наблюдаться ухудшение в самочувствии.

Во время сильной магнитной бури человек может ощущать такие симптомы: повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

Согласно исследования, в период магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта.

Магнитная буря 31 июля

Оценить влияние конкретной магнитной бури на здоровье человека трудно, однко врачи советуют людям, которые плохо переносят скачки давления, в дни магнитных бурь подстраховаться и соблюдать некоторые простые правила. Так, гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления.

А гипотоникам в дни магнитных бурь советуют принимать тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Магнитная буря сегодня, 31 июля, может являться также причиной сбоев в работе энергосистем. Как известно, сильные магнитные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Магнитная буря 31 июля бушует мощностью в 7 баллов. Завтра, 1 августа, магнитная буря останется красного уровня, но чуть ослабит силу – до 6 баллов.

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