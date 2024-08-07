Землю накрыла сильная магнитная буря и ее влияние могли ощутить на себе многие люди, особенно те, чей организм реагирует на метеоизменения.

Магнитные бури в августе 2024 года заявили о себе в первых же числах последнего месяца лета. Столбики, по которым можно узнать силу магнитной бури, покраснели сразу на 4 дня.

Как известно, интенсивность магнитной бури измеряется с помощью индекса геомагнитной активности, известного как индекс K. Этот индекс варьируется от 0 до 9 и отражает степень возмущения магнитного поля Земли.

Магнитные бури в августе.

В первых же числах августа магнитные бури были крсного уровня и достигли 6 баллов. Во время таких магнитных бурь многие могут чувствовать истощение, перепады настроения, проблемы со сном.

Также среди симптомов во время магнитных бурь:

- эмоциональное и умственное напряжение

- головокружение и головные боли;

- сосудистые нарушения, например увеличение вязкости крови;

- повышение кровяного давления и учащенный пульс

- бессонница

Когда магнитные бури в августе 2024 года

Магнитные бури еще будут бушевать в августе, но, как прогнозируется, их мощность будет меньше.

Так, следующая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 по 16 августа. Ее сила будет слабой.

Магнитные бури в августе.

Кратковременный рост солнечной активности также ожидается 22 и 23 августа.

А вот в конце августа магнитные бури могут стать причиной головных болей в прямом смысле. Активность Солнца 25 и 26 августа будет очень высока.

Подчеркнем, что этот прогноз магнитных бурь на август 2024 не является окончательным и может изменяться.

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