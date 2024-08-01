Магнітні бурі у серпні 2024 не залишать Землю і її мешканів у спокою, тож метеозалежним слід знати, які дати стануть найважчими.

Магнітні бурі у серпні 2024 будуть різного ступеня інтенсивності. Перша з них накриє Землю у перший же день третього місяця літа, 1 серпня.

Магнітна буря 1 серпня прогнозується червоного рівня, а її К-індекс буде 6. У цей день люди, чий організм реагує на такі природні явища, можуть відчувати слабкість, тривожність, сонливість, перепади настрою.

Найсильніше погодні аномалії, в тому числі магнітні бурі, діють на людей, що мають хронічні захворювання: бронхіальну астму, артрит, ревматизм, серцеві захворювання, тиск. Метеозалежність часто розвивається і у тих, хто переніс струс мозку, страждає вегето-судинною дистонією або атеросклерозом.

Магнітні бурі у серпні 2024

Позбутися метеочутливості назавжди неможливо, але знизити прояви її симптомів – це реально.

У п’ятницю, другого серпня, рівень магнітної бурі прогнозується, як жовтий з К-індексом 4.

Штормитиме знов, можливо, з з 9 до 12 серпня із силою 4 бали. Передбачається, що магнітні бурі у ці дні будуть силою в 4 бали.

Магнітні бурі у серпні 2024.

Ще один спалах інтенсивністю в 5 балів прогнозується наприкінці серпня 2024, а саме – 25, 26 і 27 серпня.

Зазначимо, що у дні магнітних бур у серпні 2024 необхідно намагатися їсти більше овочів, зробити раціон легшим, пити більше води, відомовитись від жирного, гострого, кави і алкоголю.

Зазначимо, що найсильнішою сонячною бурею з усіх будь-коли зафіксованих стала буря 1859 року. Вона відома як «Каррінгтонська подія» і змогла вивести з ладу більшість магнітних приладів і телеграфні системи.

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