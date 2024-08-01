Магнитные бури в августе 2024 года будут разной степени интенсивности. Первая из них накроет Землю в первый день третьего месяца лета, 1 августа.
Магнитная буря 1 августа прогнозируется красного уровня, а ее К-индекс будет 6. В этот день люди, чей организм реагирует на такие явления, могут чувствовать слабость, тревожность, сонливость, перепады настроения.
Наиболее сильно погодные аномалии, в том числе магнитные бури, действуют на людей, имеющих хронические заболевания: бронхиальную астму, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление. Метеозависимость часто развивается и у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.
Магнитные бури в августе 2024
Избавиться от метеочувствительности навсегда невозможно, но снизить проявления ее симптомов – это реально.
В пятницу, второго августа, уровень магнитной бури прогнозируется как желтый с К-индексом 4.
Заштормит снова, возможно, с 9 по 12 августа с силой 4 балла. Предполагается, что магнитные бури в эти дни будут являться силой в 4 балла.
Магнитные бури в августе 2024
Еще одна вспышка интенсивностью в 5 баллов прогнозируется в конце августа 2024, а именно – 25, 26 и 27 августа.
Отметим, что в дни магнитных бурь в августе 2024 необходимо пытаться есть больше овощей, сделать рацион легче, пить больше воды, отказаться от жирного, острого, кофе и алкоголя.
Отметим, что сильнейшей солнечной бурей из всех когда-либо зафиксированных стала буря 1859 года. Она известна как «Каррингтонское событие» и смогла вывести из строя большинство магнитных приборов и телеграфные системы.
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