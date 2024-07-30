Медовий Спас або Маковій у 2024 році відзначатимуть за іншою датою – дізнайтеся, коли тепер святкують це свято і що цього дня святять у храмі.

Медовий Спас або Маковій у 2024 році святкують з новоюліанським календарем 1 серпня, тобто вже у четвер.

Загалом у серпні на християн чекає багато православних свят, серед яких і Медовий Спас, Яблучний Спас і Горіховий Спас.

Ще одна назва, під яким відоме свято Медовий Спас – Маковій. Ця назва пов’язана зі збором маку та меду, котрі заготовлюються на зиму та освячуються у церкві.

Медовий Спас 2024 –головні традиції.

До цього свята люди готують випічку – перш х все коржі з маком, які називаються шулики або ламанці. У ці ласощі додають мед, мак, трави. За традиціями, на Медовий Спас діти йшли на пасіку, щоб отримати солодке частування прямо з сот.

На Медовий Спас також прийнято очищати воду – водойми, колодязі, береги річок, озер і морів від сміття.

Що покласти в кошик на Медовий Спас 2024 або Маковія

На Медовий спас 2024 можна і поворожити. З давніх давен незаміжні дівчата ворожили цього святкового дня на свого судженого. Заміжні жінки плели вінки, робили обереги, готували частування.

Також існують традиції, що повинно бути у кошику на Медовий Спас.

Так, на Медовий Спас або Маковія 2024 у храмі можна освятити продукти, що символізують достаток – мед і стільники. Також у храмах святять воду й квіти, саме – чорнобривці, чебрець, кудрявці, настурції, лугову материнку, васильки, достиглі голівки маку тощо. З квітів на Медовий Спас 2024 роблять запашні букети . Вважається, що якщо не освятити квіти на Маковія, то господарство цілий рік не буде квітнути.

Букет на Медовий Спас або Маковія називається «Маковійчик».

«Маковійчик» повинен бути з з айстр, гвоздик, чорнобривців, васильків, барвінку, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м'ята, любисток). І обов’язково у «маковійчик» необхідно додати голівки маку.

Також букети на Медовий спас прикрашали горохом, квасолею, кропом, невеликими качанами кукурудзи.

Освячений «Маковійчик» кладуть поруч з іконами і зберігають до наступного Медового Спасу. Навесні освячений мак сіють на городі.

Також маком на свято Спасу посипають біля порогу, щоб захистити домівку від злих духів на нещасть.

Що покласти в кошик на Медовий Спас 2024 або Маковія

Що ще можна покласти у кошик на Медовий Спас:

Хліб, як символ дому та сім’ї; хрін, як символ стійкості у вірі та сіль, як символ готовності до життєвих негараздів; різноманітну випічку з медом.

Доповнити кошик на Медовий Спас 2024 можуть свічки і зелень, яка символізує радість і віру в невмируще життя.

Також необхідно пам’ятати, що освячені на Медовий спас 2024 продукти ні в якому разі не можна викидати.

Також є прикмети на Медовий Спас 2024, на які варто звернути увагу. Так, якщо на Медовий спас бо Маковій йде злива, то наступні весна та осінь будуть посушливими. А відліт на південь стрижів і ластівок означає, що ночі відтепер будуть більш прохолодними.

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