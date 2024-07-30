Медовый Спас или Маковей в 2024 году будут отмечать пв другую дату – узнайте, когда теперь празднуют этот праздник и что в этот день святят в храме.

Медовый Спас или Маковей в 2024 году празднуют по новоюлианскому календарю 1 августа, то есть уже в четверг.

В августе христиан ждет много православных праздников, среди которых и Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас.

Еще одно название, под которым известен праздник Медовый Спас – Маковей. Это название связано со сбором мака и меда, которые заготавливаются на зиму и освящаются в церкви.

Медовый Спас 2024 – главные традиции.

К єтому празднику люди готовят выпечку – прежде всего коржи с маком, которые называются шулики или ломанцы. В это лакомство добавляют мед, мак, травы. По традициям, на Медовый Спас дети шли на пасеку, чтобы получить сладкое угощение прямо из сот.

На Медовый Спас также принято очищать воду – водоемы, колодцы, берега рек, озер и морей от мусора.

Что положить в корзину на Медовый Спас 2024 или Маковея

На Медовый спас 2024 года можно и погадать. С давних времен незамужние девушки гадали в этот праздничный день на своего суженого. Замужние женщины плели венки, делали обереги, готовили угощение.

Также существуют традиции, что должны быть в корзине на Медовый Спас.

Так, на Медовый Спас или Маковея 2024 года в храме можно освятить продукты, символизирующие достаток – мед и соты. Также в храмах святят воду и цветы, а именно – бархатцы, чабрец, кудрявцы, настурции, луговую душицу, базилики, созревшие головки мака и т.д. Из цветов на Медовый Спас 2024 года делают душистые букеты. Считается, что если не освятить цветы на Маковея, то хозяйство целый год не будет цвести.

Букет на Медовый Спас или Маковия называется «Маковейчик».

«Маковейчик» должен быть из астр, гвоздик, бархатцев, базилика, барвинка, колосков пшеницы и различных лекарственных трав (полынь, тимьян, мята, любисток). И обязательно в «маковейчик» необходимо добавить головки мака.

Также букеты на Медовый спас украшали горохом, фасолью, укропом, небольшими кочанами кукурузы.

Освященный «Маковейчик» кладут рядом с иконами и хранят до следующего Медового Спаса . Весной освященный мак сеют на огороде.

Также маком на праздник Спаса посыпают у порога, чтобы защитить дом от злых духов к несчастью.

Что положить в корзину на Медовый Спас 2024 или Маковея.

Что еще можно положить в корзину на Медовый Спас:

Хлеб как символ дома и семьи; хрен, как символ стойкости в вере и соль, как символ готовности к жизненным невзгодам; разнообразную выпечку с медом.

Дополнить корзину на Медовый Спас 2024 могут свечи и зелень, символизирующая радость и веру в бессмертную жизнь.

Также необходимо помнить, что освященные на Медовый спас 2024 год продукты ни в коем случае нельзя выбрасывать.

Также есть приметы на Медовый Спас 2024, на которые следует обратить внимание. Так, если на Медовый спас или Маковей идет ливень, то следующие весна и осень будут засушливыми. А отлет на юг стрижей и ласточок означает, что ночи теперь будут более прохладными.

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