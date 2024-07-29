Як зрозуміти, що настав час копати картоплю і які дні за місячним календарм будуть сприятливими у серпні для городніх робіт.

Наближається час, коли можна буде копати картоплю для зберігання, пише Politeka.net.

Щоб зрозуміти, що картоплю вже можна викопувати, необхідно подивитися на бадилля. Найпершою ознакою того, що настав час копати картоплю є те, що бадилля жовтіє і почало сохнути.

Досвідчені господарі вибирають кущі із різним ступенем висихання бадилля і викопують їх.

Коли треба копати картоплю в серпні 2024.

Шкірка на бульбах картоплі повинна бути щільною, а більшість картоплин легко відриваються від куща. Якщо це так, картоплю можна копати. У випадку, якщо бадилля картоплі ще зелене, копати овоч зарано.

На початок серпня багато сортів картоплі вже готові до збирання. В українських регіонах з помірним кліматом картоплю починають копати з середини серпня. У північних районах України терміни викопування картоплі – кінець серпня-початок вересня.

У деяких регіонах досвідчені господарі навіть встигають копати картоплю двічі за сезон – в липні перший врожай, а в жовтні другий.

Для того, щоб обрати найкращий день для того, щоб копати картоплю у серпні 2024 можна скористатися місячним календарем.

Загалом сприятливими днями у серпні 2024 для роботи з рослинами є 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30. А от несприятливими днями в серпні 2024 за місячним календарем є 3-5, 19, 22, 23.

Коли треба копати картоплю в серпні 2024

Найкраща погода для того, щоб копати картоплю – тепла і без опадів.

Після збирання врожаю картоплю для зберігання на зиму перебирають, вилучаючи хворі і пошкоджені бульби.

Картоплю необхідно просушити на свіжому повітрі під прямими сонячними променями. Таким чином можна уникнути гниття картоплі.

Не можна зберігати картоплю поруч із яблуками чи бананами. Ці та інші фрукти, що виділяють етилен, прискорять проростання овочу.

Останні новини України:

Посівний календар: які овочі треба встигнути висадити після 22 липня.

Висадить ці рослини прямо зараз, і врожай вас здивує: посівний календар.

Трипсу на огірках можна здолати: бюджетні методи.