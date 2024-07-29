Как понять, что пора копать картофель и какие дни по лунному календарю будут благоприятными в августе для огородных работ.

Приближается время, когда можно будет копать картошку для хранения, пишет Politeka.net.

Чтобы понять, что картофель уже можно выкапывать, необходимо посмотреть на ботву. Самым первым признаком того, что пора копать картофель, является то, что ботва желтеет и начала сохнуть.

Опытные хозяева выбирают кусты с различной степенью высыхания ботвы и выкапывают их.

Когда нужно копать картошку в августе 2024 года.

Кожица на клубнях картофеля должна быть плотной, а большинство картофелин легко отрываются от куста. Если это так, картошку можно копать. В случае, если ботва картофеля еще зеленая, копать овощ рано.

К началу августа многие сорта картофеля уже готовы к уборке. В украинских регионах с умеренным климатом картошку начинают копать с середины августа. В северных районах Украины сроки выкапывания картофеля – конец августа-начало сентября.

В некоторых регионах опытные хозяева даже успевают копать картошку дважды в сезон – в июле первый урожай, а в октябре второй.

Для того, чтобы выбрать лучший день для того, чтобы копать картофель в августе 2024 можно воспользоваться лунным календарем.

В общем, благоприятными днями в августе 2024 для работы с растениями являются 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30. А вот неблагоприятными днями в августе 2024 года по лунному календарю являются 3-5, 19, 22, 23.

Когда нужно копать картошку в августе 2024 года.

Лучшая погода для того, чтобы копать картошку – теплая и без осадков.

После уборки урожая картофель для хранения на зиму перебирают, изымая больные и поврежденные клубни.

Картофель нужно просушить на свежем воздухе под прямыми солнечными лучами. Таким образом, можно избежать гниения картофеля.

Нельзя хранить картофель рядом с яблоками или бананами. Эти и другие фрукты, выделяющие этилен, ускорят прорастание овоща.

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