Місячний посівний календар підкаже, які овочі і не тільки ще можна встигнути висадити у липні 2024-го року, щоб зібрати другий врожай.

Багато садівників і городників, плануючі свої роботи на ділянці користуються місячним посівним календарем, пише Politeka.net.

Цей календар здатен підказати, як максимально ефективно використати час в саду та на городі. Скориставшись посівним календарем, можна спланувати і роботи, які ще можна встигнути зробити у липні.

Загалом сприятливі дні у липні для посіву/посадки овочевих культур ще залишились 24, 25, 28, 29 липня. А от несприятливими днями для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин у липні злишились 22 та 23 липня.

Посівний календар 22-31 липня.

Як стверджуєтсья в посівному календарю, опублікованому «Зеленою Садибою», 28 і 29 липня є сприятливими днями для висадки моркви, буряка, а дати для вдалого посіву редису, редьки, ріпи – 26-29 липня.

Такод у липні ще можна встигнути посадити цибулеві. А саме - 30, 31липня.

Найкращі дні, які залишились у липні для посіву томатів і фізалісу – 28 і 29 липня.

А для огірків, згідно із посівним календарем також 28 і 29 липня. Стручкові варто встигнути посадити 30, 31 липня.

Посівний календар 22-31 липня.

Ще один врожай шпинату можна буде зібрати, якщо посадити з 24 по 29 липня. Сприятливими днями для посіву руколи і листової гірчиці ще у липні є 26 та 27 липня. Крім того, згідно із посівним календарем, 26-29 липня є гарними днями для того, щоб посіяти мікрозелень.

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