Месячный посевной календарь подскажет, какие овощи и не только можно успеть высадить в июле 2024-го года, чтобы собрать второй урожай.

Многие садоводы и огородники, планирующие свои работы на участке, пользуются лунным посевным календарем, пишет Politeka.net.

Этот календарь способен подсказать, как максимально эффективно использовать время в саду и огороде. Воспользовавшись посевным календарем, можно спланировать и работы, которые можно успеть сделать в июле.

В общем, благоприятные дни в июле для посева/посадки овощных культур еще остались 24, 25, 28, 29 июля. А вот неблагоприятными днями для посева, посадки и пересадки растений в июле остались 22 и 23 июля.

Посевной календарь 22-31 июля.

Как утверждается в посевном календаре, опубликованном «Зеленой Усадьбой», 28 и 29 июля являются благоприятными днями для высадки моркови, свеклы, а даты для удачного посева редиса, редьки, репы – 26-29 июля.

Такод в июле еще можно успеть посадить луковые. А именно – 30, 31 июля.

Лучшие дни, оставшиеся в июле для посева томатов и физалиса – 28 и 29 июля.

А для огурцов согласно посевному календарю также 28 и 29 июля. Стручковые следует успеть посадить 30, 31 июля.

Посевной календарь 22-31 июля.

Еще один урожай шпината можно будет собрать, если посадить с 24 по 29 июля. Благоприятными днями для посева рукколы и листовой горчицы в июле еще остались 26 и 27. Кроме того, согласно посевному календарю, 26-29 июля являются хорошими днями для того, чтобы посеять микрозелень.

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