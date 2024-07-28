Наближається велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.
Це одне з 12 найбільших і найважливіших церковних свят у році і воно симолізує вічний сон тіла та перехід душі до вічного життя.
Тіло Богоматері поховали в Гефсиманському саду в усипальницi поруч з її батьками, святими i праведними богоотцями Iоакимом та Анною. Передання оповідає, що під час поховання сталося багато зцілень, а безліч людей супроводжували пречисте тіло Діви Марії.
У свято закінчується Успенський піст (Спасівка). Тому традиційно накриваються столи різноманітними стравами.
«Успіння – не лише свято, коли ми згадуємо історичну подію відходу Діви Марії від світу цього до блаженного буття. Воно також є закликом до кожної людини: доки ще є час – обирати своєю вірою і справами саме таке, блаженне буття…», - каже Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
У 2024-му році за новим календарем його святкують в іншу дату.
Коли Успіння Пресвятої Богородиці.
Нагадаємо, що з переходом України на новий церковний календар багато церковних свят тепер відзначаються на 13 днів раніше.
Отже, у зв’язку з переходом на новий календар ПЦУ та УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в 2024-му році святкуватимуть 15 серпня. Раніше, за старим календарем, Успіння Пресвятої Богородиці випадало на 28 серпня.
За Біблією, цей день для вірян символізує вічне життя після смерті.
У свято Успіння Пресвятої Богородиці необхідно відвідати церкву та помолитися Діві Марії.
Коли Успіння Пресвятої Богородиці.
До церкви, де проходить святкове богослужіння, віряни несуть фрукти, горіхи, зерно з нового врожаю, хліб та мед, щоб освятити.
У храмі ставлять свічку за всіх рідних і близьких, а також моляться за здоров'я дітей і рідних.
У День, коли святкують Успіння Пресвятої Богородиці, суворо заборонено сваритися і затівати суперечки. Особливо з рідними і близькими друзями. Також у це свято не можна відмовляти комусь у допомозі.
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