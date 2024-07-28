Когда теперь празднуют большой праздник Успения Пресвятой Богородицы по новому календарю и что нужно обязательно сделать.

Приближается большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

Это один из 12 величайших и важнейших церковных праздников в году и он симолизирует вечный сон тела и переход души к вечной жизни.

Тело Богоматери похоронили в Гефсиманском саду в усыпальнице рядом с ее родителями, святыми и праведными богоотцами Иоакимом и Анной. Предание повествует, что во время похорон произошло много исцелений, а множество людей сопровождали пречистое тело Девы Марии.

В праздник заканчивается Успенский пост (Спасовка). Поэтому традиционно накрываются столы разными блюдами.

«Успение – не только праздник, когда мы вспоминаем историческое событие отхода Девы Марии от мира сего к блаженному бытию. Оно также является призывом к каждому человеку: пока есть время – выбирать своей верой и делами именно такое, блаженное бытие…» , - говорит Митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний.

В 2024 году по новому календарю его празднуют в другую дату.

Когда Успение Пресвятой Богородицы.

Напомним, что с переходом Украины на новый церковный календарь многие церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.

Итак, в связи с переходом на новый календарь ПЦУ и УГКЦ Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году будут праздновать 15 августа. Ранее, по старому календарю, Успение Пресвятой Богородицы приходилось на 28 августа.

По Библии этот день для верующих символизирует вечную жизнь после смерти.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы необходимо посетить церковь и помолиться Деве Марии.

Когда Успение Пресвятой Богородицы.

В церковь, где проходит праздничное богослужение, верующие несут фрукты, орехи, зерно нового урожая, хлеб и мед, чтобы освятить.

В храме ставят свечу за всех родных и близких, а также молятся о здоровье детей и родных.

В День, когда празднуют Успение Пресвятой Богородицы, строго-настрого запрещено ссориться и затевать споры. Особенно с родными и близкими друзьями. Также в этот праздник нельзя отказывать кому-либо в помощи.

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