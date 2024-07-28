Приближается большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы.
Это один из 12 величайших и важнейших церковных праздников в году и он симолизирует вечный сон тела и переход души к вечной жизни.
Тело Богоматери похоронили в Гефсиманском саду в усыпальнице рядом с ее родителями, святыми и праведными богоотцами Иоакимом и Анной. Предание повествует, что во время похорон произошло много исцелений, а множество людей сопровождали пречистое тело Девы Марии.
В праздник заканчивается Успенский пост (Спасовка). Поэтому традиционно накрываются столы разными блюдами.
«Успение – не только праздник, когда мы вспоминаем историческое событие отхода Девы Марии от мира сего к блаженному бытию. Оно также является призывом к каждому человеку: пока есть время – выбирать своей верой и делами именно такое, блаженное бытие…» , - говорит Митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний.
В 2024 году по новому календарю его празднуют в другую дату.
Когда Успение Пресвятой Богородицы.
Напомним, что с переходом Украины на новый церковный календарь многие церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.
Итак, в связи с переходом на новый календарь ПЦУ и УГКЦ Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году будут праздновать 15 августа. Ранее, по старому календарю, Успение Пресвятой Богородицы приходилось на 28 августа.
По Библии этот день для верующих символизирует вечную жизнь после смерти.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы необходимо посетить церковь и помолиться Деве Марии.
Когда Успение Пресвятой Богородицы.
В церковь, где проходит праздничное богослужение, верующие несут фрукты, орехи, зерно нового урожая, хлеб и мед, чтобы освятить.
В храме ставят свечу за всех родных и близких, а также молятся о здоровье детей и родных.
В День, когда празднуют Успение Пресвятой Богородицы, строго-настрого запрещено ссориться и затевать споры. Особенно с родными и близкими друзьями. Также в этот праздник нельзя отказывать кому-либо в помощи.
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